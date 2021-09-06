Москва, 6 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Европа представляет собой большой рынок, который заинтересован в энергии из возобновляемых источников и водороде, а у России есть возможность эти продукты производить. Поэтому для обеспечения растущих потребностей европейского рынка в экологически чистых видах топлива Россия и Германия должны сформировать «водородный альянс». Такое мнение высказал бывший глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

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В интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста Зеле заявил, что в среднесрочной перспективе для обеспечения эффективного энергоперехода Европа будет наращивать поставки именно природного газа, чтобы уйти от использования угля для производства энергии. Однако, подчеркнул экс-глава OMV, следующая эра будет за возобновляемыми источниками энергии и водородом.

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«И вот в этой связи я выступаю за то, чтобы активизировать сотрудничество между Германией и Россией. То есть я выступаю фактически за водородный альянс между нашими двумя странами», — подчеркнул Зеле.

По его словам, в краткосрочной перспективе будет необходимо сконцентрироваться на так называемом голубом водороде, когда «водород производится из природного газа, а CO2 хранится под землёй».

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии до 2045 года планируют полностью отказаться от углеродных источников энергии и перейти на водород.