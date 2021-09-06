Москва, 6 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Около 17,1 тыс. российских работников получают зарплату более 1 млн рублей, за два года таких «миллионеров» стало в полтора раза больше. Таковы итоги исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Цитата: х/ф «Гигант», реж. Джордж Стивенс, 1956 год, США Миллионер

Отмечается, что в апреле 2019 года доля жителей России, получающих в месяц более миллиона рублей, составляла 0,04%. Их было 11,29 тыс. человек. В апреле 2021 года число работников с таким заработком выросло на 51,5%.

«В апреле 2021 года количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, с зарплатой от 1 млн руб. и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тыс. человек (или лишь 0,06% от всех работников)», — сообщает ТАСС.

На Москву приходится 60% работников с такой зарплатой, всего их в столице около 10,4 тыс. человек. В Санкт-Петербурге «миллионеров» 1,3 тыс., в Подмосковье — 1,2 тыс., а в Свердловской и Сахалинской областях, а также в Краснодарском крае — примерно по 300 человек.

В сети FinExpertiza отметили, что исследование не учитывало единовременные выплаты для топ-менеджеров. В действительности работников-миллионеров может быть намного больше, чем 17 тыс. человек.

Читайте также: Появился прогноз по динамике роста заработных плат в РФ