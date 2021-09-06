Владивосток, 6 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Ветераны Владивостока побывали на Сахалине для участия в памятных мероприятиях, посвященных Дню окончания Второй мировой войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Приморья.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кто и как искажает историю Второй мировой войны

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«Поездки ветеранов Владивостока по местам боевой славы, городам-героям и городам воинской славы давно стали доброй традицией. В этот раз мы посетили Южно-Сахалинск, гдевстретились с ветеранами, приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню окончания Второй мировой войны и освобождению Сахалина и Курильских островов»,— рассказал и. о. председателя городского совета ветеранов Владимир Макаров.

Ветераны обсудили совместные планы работы и поделились опытом проведения мероприятий по патриотическому воспитанию. А в День окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов делегация Приморья посетила памятные места, а совету ветеранов Южно-Сахалинска вручили памятные подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония сделала представление России в связи с тем, что на Курилах будет введён особый налоговый режим. Правительство страны восходящего солнца уверено, что это противоречит позиции Токио по островным территориям.