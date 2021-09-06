Монтевидео, 6 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Сборная Уругвая одержала победу над командой Боливии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Пресс-служба аэропорта «Платов» Сборная Уругвая

В составе сборной Уругвая дубль оформил полузащитник Хиорхьян де Арраскаета. Ещё по голу забили хавбек Федерико Вальверде и форвард Агустин Альварес.

В составе команды Боливии дубль на счету нападающего Марсело Морено.

На сегодняшний день сборная Уругвая занимает четвёртое место в турнирной таблице, на счету команды 12 очков. Сборная Боливии идёт на девятом месте с шестью очками.

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