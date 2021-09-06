Москва, 6 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Штраф за езду на автомомбиле без ходовых огней и ближнего света в течение ближайшего времени, возможно, будет назначаться посредством фотовидеофиксации в автоматическом режиме. Такое предположение высказал 6 сентября в беседе с агентством «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

499232 Свет фары в дождливый вечер

При этом обычно в таких случаях водитель получает предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

«Учитывая, что при фотовидеофиксации такое административное наказание, как предупреждение, невозможно, владельцу транспортного средства придет именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50 процентов», — сказал эксперт.

Также Миронов отметил, что такое нововведение не повлечёт особых затрат и установки новых камер фотовидеофиксации, нужно будет, по его мнению, внести изменения в работу уже существующих.

При этом эксперт указал, что ввиду того, что каждый субъект РФ вправе самостоятельно устанавливать новые правила, возможна такая ситуация, когда проезд под камерой без включенного света фар, к примеру, в Туле останется без штрафа, а «такие же действия в Твери повлекут за собой наказание».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, что сотрудники Госавтоинспекции могут штрафовать водителей транспортных средств на 500 рублей за установку в автомобиль дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.