Уфа, 6 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Более 620 млн рублей планирует направить правительство России на строительство социальных объектов в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Mspotronage.ru Дом престарелых

Сообщается, что некоторые субъекты РФ смогут получить в текущем году дополнительное финансирование на возведение домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что данное решение было принято после обращения глав регионов, в которых возведение этих учреждений идёт с опережением.

«Распоряжением также предусмотрено выделение в 2022—2023 годах дополнительных средств на начало строительства зданий, по которым уже утверждена проектная документация. Так, 620,5 млн рублей получит Республика Башкортостан на создание двух объектов — нового корпуса для Республиканского геронтологического центра «Именлек» на 50 мест и стационара на 60 мест для граждан пожилого возраста в Благовещенске», — говорится в сообщении пресс-службы.