Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 09:14 — REGNUM В Красноярском крае в отдалённых и труднодоступных посёлках и стойбищах Таймыра началось досрочное голосование. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в краевом правительстве.

Все на выборы! Алексей Яковлев © ИА REGNUM

В основном речь идёт о дальних стойбищах кочевых народов, занимающихся выпасом домашнего оленя. Они не могут прибыть лично на избирательный участок.

За процессом досрочного голосования следят наблюдатели от краевой Общественной палаты.

Напомним, в Красноярском крае 19 сентября, в единый день голосования — 2021, пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, выборы депутатов Законодательного собрания региона четвёртого созыва, выборы депутатов Канского районного совета депутатов седьмого созыва и другие кампании.

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