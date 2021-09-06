Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 6 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае в отдалённых и труднодоступных посёлках и стойбищах Таймыра началось досрочное голосование. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в краевом правительстве.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Все на выборы!

В основном речь идёт о дальних стойбищах кочевых народов, занимающихся выпасом домашнего оленя. Они не могут прибыть лично на избирательный участок.

За процессом досрочного голосования следят наблюдатели от краевой Общественной палаты.

Напомним, в Красноярском крае 19 сентября, в единый день голосования — 2021, пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, выборы депутатов Законодательного собрания региона четвёртого созыва, выборы депутатов Канского районного совета депутатов седьмого созыва и другие кампании.