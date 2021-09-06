Москва, 6 сентября 2021, 09:14 — REGNUM Известие о том, что посольство США на Украине призвало Россию полностью выполнить свои Минские обязательства, активно осуждают в интернете. Особенно много комментариев появилась телеграм — чате представителя МИД РФ Марии Захаровой, после её напоминания о том, что Россия не имеет обязательств по Минским договорённостям.
«В общем то понятно. Россия должна объявить амнистию на Украине для ЛДНР. Россия должна демилитаризовать ВСУ. Россия должна изменить Конституцию Украины. Вы простите, но я, в этом контексте, вижу только один способ… США точно этого хочет?» — задаётся вопросом Николас.
«По ходу америкосы подхватили вирус дебилизма» — замечает Константин.
«Меня всегда интересовало… Они всё понимают и просто риторика такая или они действительно так думают и уверены в этом? Проще говоря — это они такие хитрые? Или это они такие тупые?» — вопрошает Сергей Александров.
«Чтобы уйти от фактического исполнения обязательств, власть в Киеве переводит проблему в эмоциональные оценки и выпады. Какое-то время на этом можно «ездить», но после лозунгов нужны факты. А факты не в пользу Киева, и народ это уже тоже начинает понимать», — замечает Дмитрий.
«А почему Украина открыто и громко не заявит о своём выходе из минских соглашений. Ну по факту же: они не выполняют, а санкции нам?» — вопрошает Евгения.
«Увы, опять плохой и грязный американский театр», — констатирует Павел.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Сети подняли на смех заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о «снявшейся с крючка Минских соглашений» Украине.
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