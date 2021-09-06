Москва, , 09:14 — REGNUM Известие о том, что посольство США на Украине призвало Россию полностью выполнить свои Минские обязательства, активно осуждают в интернете. Особенно много комментариев появилась телеграм — чате представителя МИД РФ Марии Захаровой, после её напоминания о том, что Россия не имеет обязательств по Минским договорённостям.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В общем то понятно. Россия должна объявить амнистию на Украине для ЛДНР. Россия должна демилитаризовать ВСУ. Россия должна изменить Конституцию Украины. Вы простите, но я, в этом контексте, вижу только один способ… США точно этого хочет?» — задаётся вопросом Николас.

«По ходу америкосы подхватили вирус дебилизма» — замечает Константин.

«Меня всегда интересовало… Они всё понимают и просто риторика такая или они действительно так думают и уверены в этом? Проще говоря — это они такие хитрые? Или это они такие тупые?» — вопрошает Сергей Александров.

«Чтобы уйти от фактического исполнения обязательств, власть в Киеве переводит проблему в эмоциональные оценки и выпады. Какое-то время на этом можно «ездить», но после лозунгов нужны факты. А факты не в пользу Киева, и народ это уже тоже начинает понимать», — замечает Дмитрий.

«А почему Украина открыто и громко не заявит о своём выходе из минских соглашений. Ну по факту же: они не выполняют, а санкции нам?» — вопрошает Евгения.

«Увы, опять плохой и грязный американский театр», — констатирует Павел.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Сети подняли на смех заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о «снявшейся с крючка Минских соглашений» Украине.

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