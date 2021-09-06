Асунсьон, 6 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Колумбии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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На 40-й минуте матча счёт открыл парагвайский нападающий Арнальдо Антонио Санабрия. А на 53-й минуте полузащитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти.

На сегодняшний день сборная Парагвая занимает шестое место в турнирной таблице, на счету команды восемь очков. Сборная Колумбии идёт на пятом месте с десятью очками.

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