Москва, 6 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Москве у жителей, которые сделали повторную прививку от COVID-19, не обновляется цифровой сертификат вакцинации, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сотрудницу одной из IT-компании, которая столкнулась с проблемой.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

«На данный момент при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается. Возможно, в ближайшее время условия продления сертификатов будут пересмотрены», — приводит газета копию ответа технической поддержки Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС) на сообщение о проблеме.

Аналогичные жалобы на трудности с продлением сертификата в Москве после ревакцинации издание нашло на нескольких форумах. При этом в регионах, как уточняет газета, таких проблем нет.

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов в Москве действовала около одного месяца. Требования о предъявлении цифрового сертификата для доступа в заведения общепита были введены после резкого увеличения суточного прироста по новым случаям заражения коронавирусом Москве. Необязательной система QR-кодов в Москве стала с 19 июля.