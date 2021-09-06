Ак-Довурак, Тыва, 6 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Барун-Хемчикском районе районе Тувы правоохранители выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

МВД по Республике Тува ДПС в Туве

Вечером 4 сентября на Центральной улице города Ак-Довурак женщина 1988 года рождения за рулём автомобиля Chevrolet Captiva сбил 33-летнюю горожанку. В результате потерпевшая скончалась на месте.

Водитель, как отмечается, ранее привлекалась за пьяную езду.

«На момент происшествия была визуально трезва, у нее взяты биологические среды для установления факта наличия или отсутствия в крови опьяняющих веществ», — добавили в ведомстве.

Тем не менее, в действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ч. 3 ст. 264 УК РФ, по которым ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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