Берлин, 6 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 11 сентября посетит Польшу с официальным визитом. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам Деммера, в ходе визита в Варшаву Меркель проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. На повестке дня польско-германских переговоров будут стоять европейские и международные темы, а также актуальные двусторонние вопросы, касающиеся, прежде всего, экономического сотрудничества.

В Варшаве канцлер Германии возложит венок к могиле Неизвестного солдата.

Известно, что текущей осенью Ангела Меркель покинет пост канцлера ФРГ, так как 26 сентября граждане Германии будут выбирать новый состав Бундестага. Так что, запланированный на 11 сентября визит в Польшу станет последним для политика.