Владивосток, 6 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Почти три четверти жителей Владивостока (74%) готовы пересесть с личных машин на общественный транспорт. Такие данные 6 сентября сообщил ссылаясь на опрос мэр города Константин Шестаков в интервью ТАСС.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Автобусы

Шестаков отметил, что при этом общественный транспорт должен быть качественным, устраивать жителей по цене проезда и по скорости перемещения по Владивостоку. Он поделился результатами исследования мнения жителей Владивостока о будущем развитии города.

«Сейчас в городе, к сожалению, сильный дисбаланс в сторону автомобилей. Нужно сделать город таким, чтобы он был дружелюбным не только для машин. Но и автомобилистам мы должны идти навстречу, потому и для них сейчас город не так комфортен, как хотелось бы», — сказал мэр Владивостока.

Опрос был начат в июле и завершился 15 августа текущего года и в нем принимало участие 5 тыс. человек (1% населения).

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что компания Sollers планирует запустить во Владивостоке производство электромобилей.

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