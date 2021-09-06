Камчатский вулкан Шивелуч почти успокоился
Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Вулкан Шивелуч в Камчатском крае резко снизил активность, хотя учёные предупреждали о возможном сильном извержении. Сообщение об этом опубликовано на сайте Ключевской вулканостанции.
Отмечается, что на вулкане почти нет раскалённых лавин. Изредка на кромке кратера происходят камнепады, ночью кромка светится.
«Каждую ночь к активному куполу очень близко подъезжает несколько автомобилей с туристами», — указано в сообщении.
Таким образом, люди продолжают посещать район вероятного извержения, несмотря на предупреждения учёных и спасателей.
Как сообщало ИА REGNUM, о вероятном мощном извержении вулкана Шивелуч специалисты предупредили 1 сентября. Вулкан выбрасывает пепел и газ два-три раза в неделю, столб поднимается на высоту до 3,5 км.
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