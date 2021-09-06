Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Вулкан Шивелуч в Камчатском крае резко снизил активность, хотя учёные предупреждали о возможном сильном извержении. Сообщение об этом опубликовано на сайте Ключевской вулканостанции.

NASA JSC Вулкан Шивелуч

Отмечается, что на вулкане почти нет раскалённых лавин. Изредка на кромке кратера происходят камнепады, ночью кромка светится.

«Каждую ночь к активному куполу очень близко подъезжает несколько автомобилей с туристами», — указано в сообщении.

Таким образом, люди продолжают посещать район вероятного извержения, несмотря на предупреждения учёных и спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, о вероятном мощном извержении вулкана Шивелуч специалисты предупредили 1 сентября. Вулкан выбрасывает пепел и газ два-три раза в неделю, столб поднимается на высоту до 3,5 км.

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