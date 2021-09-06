Челябинск, 6 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Челябинске на строительном объекте обнаружили нелегальных мигрантов. Об этом сообщает областной главк МВД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Было проверено более 40 граждан из ближнего зарубежья, работающих на трёх стройках. В Центральном районе силовики пресекли 16 нарушений миграционного законодательства.

Приезжие заплатят в общей сложности 32 тыс. рублей в виде штрафов. К ответственности привлекут и их работодателей. Им грозят штраф в размере до 800 тыс. рублей за каждого нарушителя или приостановление деятельности на срок до 90 суток.