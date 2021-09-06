Москва, 6 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Законопроект об отмене НДФЛ со сдачи бутылок в переработку разработали члены комитета Совфеда по экономполитике.

(сс) Neil Tackaberry Бутылки

Инициатива направлена в правительство РФ для получения отзыва, пишут «Ведомости».

Поправки предполагают отмену уплаты НДФЛ с тары, сданной на переработку, речь идет о стеклянной и пластиковой таре.

Сейчас в некоторых торговых сетях установлены фандоматы для приема вторсырья, однако деньги со сдачи тары на счет гражданина не начисляются, так как это считается налогооблагаемым доходом, клиенты получают баллы, бонусные рубли на покупки или чек со скидкой в магазине.

Принятие норм будет способствовать росту заинтересованности граждан сдавать бутылки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас от НДФЛ освобождены доходы граждан, полученные от сдачи макулатуры.

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