Самара, 6 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Заморозки до —2 °С ожидаются в Самарской области. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Free-Photos Заморозки

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Сообщается, что 7 и 8 сентября с регионе осадков не ожидается. Ночью в эти дни температура воздуха может понизиться до —2 °С, а днем столбик термометра может подняться до +17 °C.

Спасатели рекомендуют жителям не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области жара побила рекорд 1940 года.