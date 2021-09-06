Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ с 6 сентября началась подача тепла потребителям. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, отопительный сезон в этом году стартовал на девять дней раньше обычного по решению «коронавирусного» оперштаба.

Батарея

Первыми тепло получат социальные и бюджетные учреждения, в том числе школы, детсады и больницы, а также 188 многоквартирных домов.

«Тепло в квартиры горожан будет подаваться поэтапно, вплоть до 15 сентября, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2», — отметили в мэрии.

Как отмечается, ранее отопительный сезон начинался обычно 15 сентября.