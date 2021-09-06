Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

В матче четвёртого круга Медведев одержал победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Медведев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале Медведев сыграет с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.