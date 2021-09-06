Киев, 6 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Из-за действий нынешних украинских властей множество граждан Украины оказались в бедственном положении и вынуждены были уехать работать за рубеж. Об этом 6 сентября заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

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Как отметил украинский депутат, до 2014 года страна получала от России газ по низкой цене, и это обеспечивало Украине экономическую стабильность.

«Но пришли такие фундаментальные аферисты, прохиндеи, а я считаю их предателями родины, и рано или поздно мы поставим их к стенке: Порошенко, Яценюк, Турчинов. Они заявили о том, что, оказывается, Украина обязана отказаться от российского газа, чтобы стать энергетически независимым государством», — сказал он.

Также Кива добавил, что такая, по его мнению, «преступная» политика стала причиной фактического уничтожения экономики и бюджета Украины и поставила население страны на грань выживания.

«Это заставило десять миллионов человек выехать из страны: собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть чернорабочими, рабами за хлеб, который сегодня они получают в Европе», — уточнил депутат Рады.

При этом он назвал нынешнюю ситуацию на Украине сравнимой с «предсмертными судорогами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев готов к встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.