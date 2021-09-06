Тирасполь, 6 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В ходе 221 исследования в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 32 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 491 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 727 человек, в том числе 148 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1282 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 414 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 56 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 52 человека. В республике зарегистрировали два случая смерти пациентов с COVID-19.

Напомним, в ПМР продолжается прививочная кампания от COVID-19. По последним данным в республике курс вакцинации прошли около 20% взрослого населения.