Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Индонезии
Джакарта, 6 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Малуку, сообщает Detik.
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Землетрясение
«Эпицентр землетрясения находился в море, в 84 км к северо-востоку от Намлеа, Буру», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.
Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.