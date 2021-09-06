Джакарта, 6 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение магнитудой 5 произошло в провинции Малуку, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

«Эпицентр землетрясения находился в море, в 84 км к северо-востоку от Намлеа, Буру», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.