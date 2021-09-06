Ульяновск, 6 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Инзенском районе Ульяновской области планируют реконструировать водовод в районном центре, на что выделены федеральные, региональные и муниципальные средства. Соответствующее извещение о проведении запроса предложений в электронной форме опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район». Речь идёт о реконструкции водовода рабочего посёлка Глотовка Инзенского района. В частности, предусмотрено возведение водовода с сооружениями, объектов энергетического хозяйства (станции первого и второго подъёма), приобретение и монтаж дизель-генератора, ограждение зон санитарной охраны.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 80 553 300 рублей, в том числе на 2021 год предусмотрено 54 347 180 рублей, на 2022 год — 26 206 120 рублей. Это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Заявки будут рассматривать 14 сентября. Услуги должны быть оказаны при подписании контракта до 31 октября 2022 года.