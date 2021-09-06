Москва, 6 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Москве врачи дkя оценки состояния здоровья пациентов с COVID-19 используют цифровой сервис «Ньюс2». Медики воспользовались им уже более 2,8 млн раз, сообщается на портале мэра столицы.

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Цифровой сервис внедрён в госпиталях и стационарах, где лечатся пациенты с COVID-19, «Ньюс2» позволяет не только оценить проводимое лечение, но и оперативно принять меры, если болезнь начала прогрессировать

Цифровой сервиса основан на международном методе оценки риска ухудшения состояния пациента по шкале NEWS2 b интегрирован с системой ЕМИАС и. Для работы с сервисом врачи используют планшеты со специализированными программами.

Как сообщало ИА REGNUM, более 2,7 млн человек в Москве сделали хотя бы одну прививку от COVID-19.

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