Хабаровск, 6 сентября 2021, 08:55 — REGNUM Обсуждение итогов Хабаровского процесса, на котором судили бывших военных японской Квантунской армии, важно для противостояния искажению истории Второй мировой войны. Об этом в своем послании участникам форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» заявил президент России Владимир Путин.
Форум посвящён Хабаровскому процессу 1949 года, на котором перед судом предстали 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и использовании бактериологического оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров 6 сентября в своём видеообращении к участникам международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» заявил, что для нынешних и будущих поколений важно помнить о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны.
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