Хабаровск, 6 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Обсуждение итогов Хабаровского процесса, на котором судили бывших военных японской Квантунской армии, важно для противостояния искажению истории Второй мировой войны. Об этом в своем послании участникам форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения», — прочитал послание главы государства начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Форум посвящён Хабаровскому процессу 1949 года, на котором перед судом предстали 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и использовании бактериологического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров 6 сентября в своём видеообращении к участникам международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» заявил, что для нынешних и будущих поколений важно помнить о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны.

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