Уфа, 6 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Ожоги рук получил водитель пассажирского автобуса в результате возгорания этого транспортного средства в Уфе. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Dmitry Terekhov ПАЗ-3205

Сообщается, что спасатели получили информацию о том, что в Уфе на проспекте Салавата Юлаева рядом с домом 229 горит автобус ПАЗ. В его салоне находились 30 человек. К счастью никто из пассажиров не погиб и не пострадал. Водитель этого автотранспортного средства получил ожоги рук.

Отмечается, что автобус загорелся во время движения. Спасатели подали на тушение два ствола РСК-50. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист.