Пермь, 6 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Предприятия Пермского края в первом полугодии 2021 года экспортировали свою продукцию на 3,4 млрд долларов, что на 49,6% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Экспорт

По данным минэкономразвития региона, объемы пермских поставок за границу на шесть месяцев 2021 года превзошли допандемийные показатели на 22,3%. Стоит отметить, в первом полугодии 2019 года экспорт товаров пермских производителей составлял 2,7 млрд долларов, в первом полугодии 2020 года — 2,2 млрд долларов.

Наращивание экспортных показателей позволило Пермскому краю вновь занять второе место среди регионов ПФО и 12-ое место в рейтинге по объему экспорта среди всех регионов России.

В сегменте несырьевого неэнергетического экспорта объемы выросли на 67,5%. Доля несырьевого энергетического экспорта составила 32,4% от совокупного объема экспорта, или 1,08 млрд долларов. Продолжается тенденция снижения объемов сырьевого экспорта. За первое полугодие 2021 года показатель составил менее 1%.

Основными экспортными рынками для Пермского края стали Нидерланды, Китай, Бразилия, Франция, Польша, США, Финляндия, Казахстан и Эстония.