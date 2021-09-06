Рим, 6 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года итальянские автодилеры реализовали 64 689 новых автомобилей, что на 27,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

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В ассоциации отметили, что низкие продажи в августе связаны с сезонным падением спроса и с нехваткой машин у дилеров в связи с дефицитом электронных компонентов на глобальном рынке.

По данным ANFIA, за период с января по август текущего года продажи машин в Италии составили 1 060 182 единицы. Это на 30,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В августе 2021 года самой популярной маркой в Италии стал Fiat. За месяц дилеры бренда продали 9327 авто — на 23,8% меньше, чем в прошлом году.

Вторую строчку рейтинга самых популярных в Италии брендов занимает Volkswagen. Его продажи за месяц составили 5718 единиц, что на 34,4% меньше аналогичного месяца прошлого года. Тройку лидеров замыкают автомобили марки Renault — 4284 реализованных авто (-16,1%). Далее следуют: Toyota (3993 ед., — 4,2%) и Jeep (3407 ед., — 24%).

Напомним, по итогам июля 2021 года в Италии продажи автомобилей упали на 19,4%, до 110 292 единиц.

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