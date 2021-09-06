Владивосток, 6 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Силовики задержали в Приморье группу браконьеров, которые несколько лет отстреливали краснокнижных амурских тигров и продавали их части за границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центра «Амурский тигр», также участника операции.

Тигр

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Предварительно известно, что группа состояла из двоих жителей Лазовского района Приморского края — их взяли с поличным во время попытки сбыта дериватов тигра, которые были изъяты и переданы на экспертизу в Центр «Амурский тигр».

Как сообщало ИА REGNUM, амурский тигр, напавший на жителя села Маяк в Хабаровском крае, был застрелен полицией. Тело редкого хищника передали на экспертизу.