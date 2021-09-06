Ченстохова, Польша, 6 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. 5 сентября у подножья Ясногорского католического монастыря, что в польском Ченстохове, собрались тысячи аграриев, чтобы поучаствовать в торжественном богослужении в честь традиционного польского праздника урожая «Дожинки». В мероприятии также принял участие президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает Polskie Radio.

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

Обращаясь к аграриям, президент Анджей Дуда отметил, что сельское хозяйство является «важнейшим элементом польской экономики и приоритетом политики властей».

«Забота о развитии польского сельского хозяйства и благосостоянии жителей села является одним из приоритетов государственной политики», — отметил глава государства.

«Дожинки» — традиционный у славян праздник, посвящённый завершению жатвы хлебов. В Польше на государственном уровне отмечается ежегодно в конце лета и начала осени. В этом году торжественные мероприятия в Ченстохове сопровождались 30-й Национальной сельскохозяйственной ярмаркой.