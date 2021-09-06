Пенза, 6 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Пензе завершили модернизацию городской библиотеки №2 имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Реализовали проект благодаря победе учреждения в конкурсном отборе нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба городской администрации.

Библиотека

В одной из самых больших библиотек Пензы модернизировали читальный зал и абонемент общей площадью 423 квадратных метра. Сумма расходов составила более 10 млн рублей, из них 5 млн — федеральные средства, еще 5,5 млн рублей было выделено из муниципального бюджета. Кроме этого, привлекли спонсорские средства.

«Это первая модельная библиотека в городе. Здесь появилась сцена, можно проводить мастер-классы и выступления, появился коворкинг, трансформируемое пространство, современная компьютерная техника, есть доступ в интернет, возможность работать с документами. Идеальное сочетание классической библиотеки и современной цифровой среды»,— отметил глава Пензы Андрей Лузгин.

В дальнейшем в нацпроекте примут участие еще два объекта — Центральная библиотека имени В. Г. Белинского и детская городская библиотека №2. Также к модернизации готовятся Театр юного зрителя и дома культуры.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области участниками проекта «Пушкинская карта» стали центр культурного развития «Дом офицеров», «Пензаконцерт», драматический театр, центр культуры и досуга города Пензы. В ближайшее время присоединятся к проекту картинная галерея, объединение государственных литературно-мемориальных музеев и краеведческий музей

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