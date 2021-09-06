Базель, Швейцария, 6 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Сборная Италии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2022. Встреча прошла в Базеле (Швейцария) и завершилась со счётом 0:0.

Италия

Итальянская команда имела возможность выйти вперёд, но на 53-й минуте полузащитник Жоржиньо не реализовал пенальти.

На сегодняшний день сборная Италии занимает первое место в турнирной таблице группы С, на счету команды 11 очков. Сборная Швейцарии идёт на втором месте с семью очками.

Для сборной Италии этот матч стал 36-м подряд без поражений. Это самая продолжительная серия в истории. «Скуадра адзурра» побила мировой рекорд, установленный сборной Бразилии в 1993—1995 годах и сборной Испании в 2007—2009 годах.