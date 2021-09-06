Грозный, 6 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Родители учащихся в Чечне больше не будут сдавать деньги на нужды школы и различные мероприятия. Искоренить практику сбора денежных средств в учебных заведениях поручил глава республики Рамзан Кадыров.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

«Я указал на необходимость искоренения такой неофициальной практики, как сбор денег в школах. В рамках учебного заведения никаких сборов денег не должно проводиться — ни на ремонт, ни на приобретение книг или праздничные события», — написал глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как отметил Кадыров, зачастую сбор денег организуют сами родители. Между тем в Чечне не нуждаются в этих сборах, так как имеются «все необходимые средства на любые нужды школ». Единственная проблема в образовании в республике на настоящий момент — это трехсменное обучение, отметил чеченский лидер, но и её власти региона планомерно решают с помощью федерального центра.