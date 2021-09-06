Кемерово, 6 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 7 по 12 сентября по распоряжению губернатора Сергея Цивилёва пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые места будут организованы на открытом воздухе при строгом соблюдении противоэпидемических мер, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Администрация правительства Кемеровской области Ярмарка

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"Осенняя ярмарка — это возможность для кузбассовцев запастись на зиму сельскохозяйственной продукцией свежего урожая по сниженным ценам. Это удобно и тем, что все необходимое можно приобрести в одном месте. Качество представленной продукции будет под строгим контролем сотрудников Роспотребнадзора и управления ветеринарии Кузбасса», — прокомментировал Цивилёв.

Отмечается, что на ярмарки местные сельхозтоваропроизводители, а также фермеры из Алтайского края и Хакасии привезут мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед.