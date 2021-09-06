Конакри, 6 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 межу сборными Гвинеи и Марокко перенесён. Об этом 6 сентября сообщается на сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).

Daryona Карта Гвинеи

«Нынешняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности в Гвинее довольно нестабильна, за ней внимательно следят ФИФА и CAF», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФИФА и CAF решили отложить матч, чтобы обеспечить безопасность футболистов и защитить официальных лиц матча.

Игра должна была пройти 6 сентября в Конакри (Гвинея), но в стране произошёл военный переворот. Вооружённые мятежники взяли в заложники президента, приостановили действие конституции и ввели комендантский час.

Читайте также: В Гвинее повстанцы, захватившие президента, объявили комендантский час