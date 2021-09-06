Барнаул, 6 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 6 сентября 2021 года от коронавируса привились 642 885 человек (+7054 за выходные). Такие данные приводит оперштаб.

huntlh Вакцинация

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Из общего числа привитых 115 021 житель региона получил первую прививку (на 3266 человек меньше, чем по состоянию на 3 сентября) и 525 811 человек (+10 078 за выходные) полностью привиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции (за выходные данные не изменились).

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