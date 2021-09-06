Уфа, 6 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Вопросы исторической памяти обсудили в ходе круглого стола с делегацией Луганской Народной Республики во главе с министром иностранным дел Владиславом Дайнего в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

Сообщается, что делегация ЛНР находится в регионе с дружественным визитом.

«Мы все знаем, в каких непростых условиях находятся жители Луганской Народной Республики. Мы уважаем вас за стойкость, мужество, с которыми вы, несмотря на политическое, экономическое, вооруженное давление, отстаиваете свои интересы и права, в том числе право на историческую память, родной язык, культуру, наследие предков», — подчеркнул председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев, напомнив, что боевой путь башкирской кавалерийской дивизии в годы Великой Отечественной войны тесно связан с Луганской Народной Республикой, где неподалеку от города Петровское и погиб Минигали Шаймуратов.

«То, что мы пережили в 2014 году — стимулировало нас вести очень серьезную предметную работу по восстановлению исторической памяти. То, что с нами вновь произошли военные действия, — это еще раз подтверждает, что нельзя ни в коем случае переписывать историю, терять историческую память. Это необходимо не столько мертвым, сколько нам — живым», — отметила депутат Совета ЛНР, председатель общественного движения «Луганский Экономический Союз» Зинаида Наден, отметив, что в настоящее время в ЛНР заканчивают благоустраивать место гибели Шаймуратова и ведут работу над сохранением истории.

«Еще раз подтвердилось, что мы смотрим в одном направлении на вопросы, связанные с развитием патриотизма, с укреплением дружбы, сотрудничества, с необходимостью сохранения исторической памяти. Наши коллеги по-доброму относятся к местам захоронения и связаны с боевой деятельностью выдающегося республиканского полководца Минигали Шаймуратова. Они уверенно смотрят в завтрашний день, хотят жить в мире, согласии со всеми субъектами Российской Федерации и Украины. Мы поняли, что дружба не является какой-то фикцией, она реальна, их визит является как раз проявлением этой материализации», — заявил Толкачев.