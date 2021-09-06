Пхеньян, 6 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил 3 сентября поздравительную телеграмму капитанам-регентам Сан-Марино Жан Карло Вентурини и Марко Николини. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Monico Chavez Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил представителей Сан-Марино и народ страны с национальным праздником Днем Республики, а также пожелал им успехов в работе на благо процветания страны и улучшения благосостояния населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама и президенту Вьетнама.

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