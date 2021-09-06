Москва, 6 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Строительство «Северного потока — 2» завершится в ближайшие дни, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Маттиас Варниг (исполнительный директор Nord Stream 2 AG) сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены», — сказал он в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.

Зеле также выразил уверенность, что первые поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся уже в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

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