Потомки репрессированных требуют отменить «пляски на костях» на Урале
Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Спектакль «Дело Филиппа Загурского», который проводится прямо на территории мемориала жертвам политических репрессий в Екатеринбурге, оскорбляет память репрессированных, поэтому постановку нужно отменить. Об этом мэра города Алексея Орлова попросили глава «Ассоциации жертв политических репрессий» Виктор Черкасов и ветеран труда Лариса Строкач. Копия обращения есть в распоряжении корреспондента ИА REGNUM.
С заявлением о недопустимости проведения спектакля также выступили глава свердловского отделения Российского военно-исторического общества Александр Емельянов, доцент УрФУ, автор работы «Репрессированная журналистика Урала» Рафаиль Исхаков и кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и прикладной психологии РПУ Надежда Храмова.
В спектакле «Дело Филиппа Загурского» (под кураторством муниципального Музея истории Екатеринбурга) часть зрителей «превращаются в следователей», другие — «в обвиняемых» (по информации «Знака»). По сюжету предполагается «спуск в яму глубиной в два человеческих роста, именно в такие закапывали трупы». Одна из зрительниц заявляет: «Получилось, что по сюжету я расстреляла человека». Спектакль проходит прямо на территории мемориала.
Постановка возмутила потомков репрессированных. Они назвали её «плясками на костях».
Авторы обращения просят защитить память репрессированных и не допустить проведения «спектакля на костях» (его вновь хотят провести 11 сентября) и массовых спортивных мероприятий.
В историческом сообществе постановка тоже вызвала резонанс. В свердловском отделении «Российского военно-исторического общества» выразили негативное мнение по поводу спектакля:
Удивился факту проведения спектакля и автор работы «Репрессированная журналистика Урала», посвятивший часть своей жизни восстановлению памяти о жертвах репрессий, доцент УрФУ Рафаиль Исхаков. «Никаких не может быть игр в святых местах. Я отношусь к этому делу отрицательно», — заявил преподаватель корреспонденту ИА REGNUM.
Наконец, вызывает опасения и психологическая сторона вопроса. Её затронула в комментарии ИА REGNUM кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и прикладной психологии РПУ Надежда Храмова.
Особую тревожность психолог выразила в связи с «иммерсивными приёмами» спектакля. «Заставляя играть роли арестантов и следователей, жертв и палачей, разработчики кровавого фарса наносят им непоправимую душевную травму, последствием которой будет либо невроз, либо психоз, либо психопатия», — опасается Храмова.