Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Спектакль «Дело Филиппа Загурского», который проводится прямо на территории мемориала жертвам политических репрессий в Екатеринбурге, оскорбляет память репрессированных, поэтому постановку нужно отменить. Об этом мэра города Алексея Орлова попросили глава «Ассоциации жертв политических репрессий» Виктор Черкасов и ветеран труда Лариса Строкач. Копия обращения есть в распоряжении корреспондента ИА REGNUM.

M-i-e.ru Иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского»

С заявлением о недопустимости проведения спектакля также выступили глава свердловского отделения Российского военно-исторического общества Александр Емельянов, доцент УрФУ, автор работы «Репрессированная журналистика Урала» Рафаиль Исхаков и кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и прикладной психологии РПУ Надежда Храмова.

В спектакле «Дело Филиппа Загурского» (под кураторством муниципального Музея истории Екатеринбурга) часть зрителей «превращаются в следователей», другие — «в обвиняемых» (по информации «Знака»). По сюжету предполагается «спуск в яму глубиной в два человеческих роста, именно в такие закапывали трупы». Одна из зрительниц заявляет: «Получилось, что по сюжету я расстреляла человека». Спектакль проходит прямо на территории мемориала.

Постановка возмутила потомков репрессированных. Они назвали её «плясками на костях».

Обращение к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову «Мы считаем, что подобные «действа» просто возмутительны для памяти жертв репрессий. Тем более спектакль проводится на святом месте: на мемориале, построенном на местах захоронений! Более того, используемые в постановке психологические приёмы опасны и для детей всех возрастов (билеты продаются от 12 лет), и для взрослого человека. Неужели организаторы не задумываются, что пребывание палачом или жертвой может деструктивным образом повлиять на человеческую психику?»

Авторы обращения Обращение к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову

Авторы обращения просят защитить память репрессированных и не допустить проведения «спектакля на костях» (его вновь хотят провести 11 сентября) и массовых спортивных мероприятий.

В историческом сообществе постановка тоже вызвала резонанс. В свердловском отделении «Российского военно-исторического общества» выразили негативное мнение по поводу спектакля:

Председатель свердловского отделения РВИО Александр Емельянов — для ИА REGNUM «Считаем проведение подобных мероприятий на мемориале жертвам политических репрессий неуместным. Мемориал фактически является большим кладбищем, на котором такие акции недопустимы. Место для спектакля выбрано неудачно. Приёмы, используемые при проведении иммерсивных спектаклей, имеют право на существование, но применительно к такой сложной и болезненной теме как политические репрессии 1930-х — 1950-х гг. вряд ли уместны».

РВИО Мнение свердловского отделения «Российского военно-исторического общества» о спектакле

Удивился факту проведения спектакля и автор работы «Репрессированная журналистика Урала», посвятивший часть своей жизни восстановлению памяти о жертвах репрессий, доцент УрФУ Рафаиль Исхаков. «Никаких не может быть игр в святых местах. Я отношусь к этому делу отрицательно», — заявил преподаватель корреспонденту ИА REGNUM.

Наконец, вызывает опасения и психологическая сторона вопроса. Её затронула в комментарии ИА REGNUM кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и прикладной психологии РПУ Надежда Храмова.

Надежда Храмова «Психика ребенка — достаточно хрупкий инструмент личности. И в культурах всех народов взрослые стараются ограждать детей от негативных эмоциональных потрясений. Здесь же мы встречаемся с искусственным погружением зрителей-школьников в травмирующую ситуацию, в запредельные перегрузки эмоционального интеллекта, потому что ребенку невозможно осознать и пережить суть происходивших событий. Авторы спектакля наносят эмоциональным кистенем ударно-раздробляющее воздействие по мозговым структурам подростков»

Особую тревожность психолог выразила в связи с «иммерсивными приёмами» спектакля. «Заставляя играть роли арестантов и следователей, жертв и палачей, разработчики кровавого фарса наносят им непоправимую душевную травму, последствием которой будет либо невроз, либо психоз, либо психопатия», — опасается Храмова.