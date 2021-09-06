Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга неизвестный гражданин нападает на женщин. Об этом пишут СМИ.

Алексей Банников ИА REGNUM Екатеринбург

По данным Е1.ru, инциденты произошли на прошлой неделе. Известно минимум о двух нападениях. В одном случае нападавший схватил женщину за горло.

В УМВД по Екатеринбурга журналистов заверили, что пока сообщений о таких фактах не поступало в полицию. Пострадавших гражданок просят обращаться в ближайший территориальный отдел МВД.