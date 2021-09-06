Хабаровск, 6 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Бригадами военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) завершили работы по тушению и локализации лесных пожаров на территории Якутии (Республики Саха). Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ВВО.

skeezy Лесной пожар

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Всего в за время работы в регионе военные ликвидировали пожары на площади несколько сотен гектаров, проложили более 110 км минерализованных полос, вывезли около 500 тонн сгоревшего мусора от зданий и построек.

«Сводные отряды инженерных подразделений Восточного военного округа возвратились в пункты постоянной дислокации после того, как все природные пожары были потушены», — добавили в пресс-службе округа.

Военнослужащие боролись с огнём совместно с силами Главного управления МЧС РФ по региону и лётчиками гражданской авиационной группы. Всего было задействовано более 150 военных и 24 единицы спецтехники.

Работы по ликвидации возгораний велись в районах поселка Бясь-Кюель, Тастах, Чыаппара.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Якутии продолжаются пожары в 29 местах, за сутки в регионе обнаружено два новых очага лесных пожаров. Площадь территории, охваченной огнём, составляет 222 тыс. га. Борьба с огнём ведётся в Чурапчинском, Мирнинском, Нюрбинском и Усть-Майском районах Якутии.