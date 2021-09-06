Красноярск, 6 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о заморозках.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Иней, заморозки

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7−10 сентября в центральных и южных районах региона в воздухе и на поверхности почвы местами сохранятся заморозки до — 5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки также прогнозируются в Кемеровской области.

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