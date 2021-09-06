Пермь, 6 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Перми суд вынес решения об аресте имущества ряда юридических и физических лиц в рамках рассмотрения дела о банкротстве машиностроительного завода им. Ф. Дзержинского. Среди граждан, в отношении которых действует ограничительная мера, — бывшие сотрудники и члены управленческой команды предприятия, сообщает издание «Коммерсантъ».

Fonday.ru Арест

О необходимости принятия срочных обеспечительных мер заявил конкурсный управляющий. Он просил наложить арест и на имущество бывшего руководства завода, а также бывших подсудимых, которые проходили по делу о крупном хищении с предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурантами дела являлись экс-председатель совета директоров ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Артур В., бывший конкурсный управляющий ФГУП Евгений Л., экс-исполнительный директор Денис Б., а также бизнесмен Владислав Ш. Их обвиняли с незаконных сделках по продаже заводских площадок и стадиона. Говорилось об ущербе в более чем 1 млн рублей. В начале лета 2021 года уголовное производство прекратили за истечение срока давности.