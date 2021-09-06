Благовещенск, 6 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Амурской области за прошедшую неделю коронавирусом заразились 885 человек (неделей ранее — 939). Заболеваемость в регионе снижается уже третью неделю подряд, но чаще стали болеть дети, сообщает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября на основании данных управления Роспотребнадзора по региону.

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«На 35 неделе зарегистрировано снижение заболеваемости на 5,3% среди детей от 0 до 17 лет, при этом отмечается рост в возрастных группах 1−6 лет на 14,3% и 15−17 лет на 11,8%», — отметили в управлении Роспотребнадзора Приамурья.

В целом доля детей среди заболевших достигла 12% и за неделю выросла ещё на 1%. Остаётся высоким и процент пожилых, заразившихся COVID-19, их 20% (неделей ранее — 21%). С пневмонией болеют 28% жителей Приамурья. Тех, кто переносил бы вирус бессимптомно, в регионе нет.

Общее количество случаев COVID-19 за неделю снизилось на 5,8%. Коронавирусом переболели уже 32 522 жителя Амурской области, скончались от инфекции 402 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирусом за предыдущую неделю заболели 939 жителей Амурской области (неделей ранее — 944). Доля людей старше 65 лет, инфицированных COVID-19, за этот период возросла с 17% до 21%.