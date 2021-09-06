Мехико, 6 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Скульптура женщины из племени ольмеков появится в столице Мексики на месте статуи Христофора Колумба. Об этом 6 сентября сообщает газета Milenio.

Marit & Toomas Hinnosaar Памятник Христофору Колумбу в Чикаго

«Прощай, Христофор Колумб! Скульптура ольмекской женщины займет своё место на Пасео-де-ла-Реформа», — говорится в сообщении издания в Twitter.

Пасео-де-ла-Реформа (Бульвар преобразований) — главный проспект мексиканской столицы длиной 12 км. Осенью 2020 года власти Мехико демонтировали установленный здесь памятник Колумбу и отправили его на реставрацию. Они опасались сноса статуи манифестантами.

Скульптура представительницы коренных народов, говорится в сообщении, появится на проспекте в знак признательности за 500 лет сопротивления колонизаторам. Для памятника Колумбу подберут другое место.

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