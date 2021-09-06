Тбилиси, 6 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Правительство Грузии инвестирует в развитие местных предприятий 2,5 млрд лари (около $805 млн). Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гахария 5 сентября выступая перед избирателями в городе Они (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия).

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Глава грузинского правительства заявил, что основной причиной бедности в стране является безработица. Создание новых рабочих мест поможет преодолеть сложившуюся ситуацию.

«В течение многих лет после распада Советского Союза были заброшены и разрушены много заводов и фабрик, мы разрушили предприятия своими руками, что привело к катастрофе, — сказал Гарибашвили. — В течение следующих трёх лет будет профинансировано более 1000 предприятий и создано не менее 100 000 новых рабочих мест».

Стоит отметить, в ходе соцопросов, которые проводят в Грузии, большинство респондентов основной проблемой страны регулярно называют безработицу. По данным Национальной службы статистики, во втором квартале 2021 года уровень безработицы в стране составил 22,1%. Для мужской части населения данный показатель достиг 24,5%.