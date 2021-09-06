Владивосток, 6 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В полицию Владивостока поступило сообщение от воспитателя детского сада, о том, что во время прогулки потерялся 4-летний мальчик, самостоятельные поиски результатов не дали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

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Прибывшие в детский сад полицейские составили ориентировку на ребёнка и оперативно приступили к поискам.

В ходе рейдов потерявшийся мальчик был замечен в Первомайском районе, недалеко от торгового центра на улице Калинина. Ребёнок двигался вдоль дороги, всего он преодолел около 4 км. Предполагается, что он шёл домой, так как это его первые дни в детском саду и часто просился к маме.

Малыша передали родителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени мальчик вышел из младшей группы и потерялся на территории детского сада. Мальчик метался по игровым площадкам и плакал.